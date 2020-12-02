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  3. 02 Aralık 2020 15:21

'Kırmızı altın' için maraton başladı

Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 80'ine yakınının karşılandığı Kadirli'de hasatla birlikte kadınların da soğukla zorlu mesaisi başlıyor.

'Kırmızı altın' için maraton başladı

HAVUZLARDA YIKANIP TEMİZLENİYOR Tarlalardan toplanarak römorklarla Savrun Çayı'na getirilen turplar, kurulan havuzlarda biriktirilerek yıkanıp toprağından temizleniyor.

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'Kırmızı altın' için maraton başladı

KADINLAR BAŞI ÇEKİYOR Daha sonra paketlenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen turpların temizlenme ve paketlenme işinde genellikle çevre köylerde ve ilçe merkezinde yaşayan kadınlar başı çekiyor.

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'Kırmızı altın' için maraton başladı

GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA MESAİ BAŞLAR Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan kadınlar, ayaklarında çizmelerle soğuk suyun içinde 12-13 saat boyunca turp temizleyip paketliyor.

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'Kırmızı altın' için maraton başladı

Hasadın sürdüğü 4 ay boyunca durmaksızın çalışan kadınlar, kazandıkları parayla ev ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyor.

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