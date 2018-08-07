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  3. 07 Ağustos 2018 15:25

Kırmızı bisikletli seri katil ! Cezaevinden çıktı, yine öldürdü

Kayseri'de kardeşinin de aralarında bulunduğu 7 kişiyi öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı, 16 yıl sonra cezaevinden çıktıktan sonra 1 kişiyi daha öldürdü. Polis, 950 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek seri katili yakaladı.

Kırmızı bisikletli seri katil ! Cezaevinden çıktı, yine öldürdü

Kayseri’de 5 gün önce, bir villanının güvenlik noktasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren güvenlik görevlisi Sami Yılmaz’ın (47) cinayet şüphelisi, daha önce kardeşinin de aralarından bulunduğu 7 kişiyi öldürdüğü iddia edilen, 2017 Şubat ayında da cezaevinden tahliye edilen ’Avcı’ lakaplı Hamdi Kayapınar (39) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Kayapınarın, Yılmaz’ı, çok beğendiği silahı için öldürdüğünü söylediği belirtildi. Katil zanlısınin cinayetlerde kullandığı kırmızı bisiklet evinde bulundu.

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Kırmızı bisikletli seri katil ! Cezaevinden çıktı, yine öldürdü

Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesi’nde bir iş adamına ait villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz, 2 Ağustos günü akşam saatlerinde, güvenlik noktasında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

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Kırmızı bisikletli seri katil ! Cezaevinden çıktı, yine öldürdü

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için özel ekip kurdu, çalışma başlattı.

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Kırmızı bisikletli seri katil ! Cezaevinden çıktı, yine öldürdü

Ekipler, 950 saatlik güvenlik ve MOBESE kameralarının görüntülerini izleyerek, zanlının 6 kişiyi öldüren, 2 kişiyi de yaralayan ve bu suçlardan dolayı 16 yıl hapis cezası yatıp geçen yılın şubat ayında tahliye edilen Hamdi Kayapınar olduğunu belirledi.

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