Kırmızı bisikletli seri katil ! Cezaevinden çıktı, yine öldürdü
Kayseri'de kardeşinin de aralarında bulunduğu 7 kişiyi öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı, 16 yıl sonra cezaevinden çıktıktan sonra 1 kişiyi daha öldürdü. Polis, 950 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek seri katili yakaladı.
Kayseri’de 5 gün önce, bir villanının güvenlik noktasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren güvenlik görevlisi Sami Yılmaz’ın (47) cinayet şüphelisi, daha önce kardeşinin de aralarından bulunduğu 7 kişiyi öldürdüğü iddia edilen, 2017 Şubat ayında da cezaevinden tahliye edilen ’Avcı’ lakaplı Hamdi Kayapınar (39) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Kayapınarın, Yılmaz’ı, çok beğendiği silahı için öldürdüğünü söylediği belirtildi. Katil zanlısınin cinayetlerde kullandığı kırmızı bisiklet evinde bulundu.
Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesi’nde bir iş adamına ait villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz, 2 Ağustos günü akşam saatlerinde, güvenlik noktasında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için özel ekip kurdu, çalışma başlattı.