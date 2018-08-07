Kırmızı bisikletli seri katil ! Cezaevinden çıktı, yine öldürdü

Kayseri’de 5 gün önce, bir villanının güvenlik noktasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren güvenlik görevlisi Sami Yılmaz’ın (47) cinayet şüphelisi, daha önce kardeşinin de aralarından bulunduğu 7 kişiyi öldürdüğü iddia edilen, 2017 Şubat ayında da cezaevinden tahliye edilen ’Avcı’ lakaplı Hamdi Kayapınar (39) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Kayapınarın, Yılmaz’ı, çok beğendiği silahı için öldürdüğünü söylediği belirtildi. Katil zanlısınin cinayetlerde kullandığı kırmızı bisiklet evinde bulundu.

