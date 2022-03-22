Kırmızı et fiyatları neden yükseliyor? Kasaplar sebebini açıkladı

“GEÇEN SENE BU ZAMANLAR ETİN KİLOSU 70 TL’YDİ ŞİMDİ İSE 130 TL”

Sığır etinin dana etine göre ucuz olduğunu vurgulayan kasap Mustafa Karabulut şöyle konuştu:



“Sığır eti normal etlere göre yüzde 40 civarında ucuz. Et ve Süt Kurumu ucuz et satabilmek için sığır eti satıyor. Kasaplara gelen ürün dana eti oluyor ve fiyatları yüksek. Dana etiyle sığır etinin arasında kalite farkı oluyor. Keşke dana eti ucuz olsa da bizler kasaplar olarak ucuza satabilsek.