Kırmızı ışıkta katliam gibi tam gaz kaza anı kamerada: Araç ikiye bölündü; sürücüsü öldü
Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin, son sürat gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu direğe ve ağaca çarpıp ikiye bölündüğü ve sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
Kaza, saat 13.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Konya-Antalya çevre yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, M.K.(40) idaresindeki otomobil caddede kırmızı ışıkta beklediği sırada, süratli bir şekilde gelen İ.A. idaresindeki otomobil çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle M.K.idaresindeki otomobil önce direğe sonra ağaca çarparak ikiye bölünüp hurdaya döndü.
Kazada M.K.olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilin sürücüsü İ.A. yaralandı.
