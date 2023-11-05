Kırmızı melki tezgahlarda yerini aldı! Kilosu 200 TL

Henüz belli bölgelerde nadir toplanan mantarlar ilçe merkezinde ve köylü pazarında satışa sunuluyor. Yağışların az olmasından dolayı Yaylabayır, Yüreğil, Hisaralan, Kepez, Ulus gibi bölgelerde melkiler henüz yetişmedi. Özellikle çam ormanları arasında nemli ve rutubetli alanlarda daha fazla mantar türüne rastlanıyor. Tezgahlardan almak yerine melki toplamayı ve doğayla iç içe olmayı seven vatandaşlar da bir an önce yağmurun yağıp havanın güneşlenmesini bekliyor.