Kırmızı melki tezgahlarda yerini aldı! Kilosu 200 TL
Balıkesir'in Sıngırdı ilçesinde kırmızı melki mantarı sezonu başladı. Kırmızı melkinin kilosu 200 liradan alıcı buluyor.
Yöre halkının geçim kaynağı halini alan ve sofralarda sıkça tercih edilen kırmızı melki, asıl adıyla kanlıca mantarı Sındırgı meydanında satışa sunulmaya başladı. Yağışların az olması nedeniyle henüz az olması nedeniyle fiyatların yüksek olması melki seven vatandaşları üzdü.
Kırmızı, beyaz ve mor çeşitleri bulunan melkinin en değerlisi ve tercih edileni kırmızı melki. Eşsiz bir doğada çam ağaçlarının arasından zorlukla toplanan melkiler, Cumhuriyet Meydanı'nda tüketici ile buluşuyor.
Sonbahar döneminde özellikle yağışlar sonrasında dağlarda yetişen, halk dilinde melki olarak bilinen kırmızı mantar Sındırgı - Simav bölgesinde yüksek rakımlı noktalarda görülmeye başlandı.
Henüz belli bölgelerde nadir toplanan mantarlar ilçe merkezinde ve köylü pazarında satışa sunuluyor. Yağışların az olmasından dolayı Yaylabayır, Yüreğil, Hisaralan, Kepez, Ulus gibi bölgelerde melkiler henüz yetişmedi. Özellikle çam ormanları arasında nemli ve rutubetli alanlarda daha fazla mantar türüne rastlanıyor. Tezgahlardan almak yerine melki toplamayı ve doğayla iç içe olmayı seven vatandaşlar da bir an önce yağmurun yağıp havanın güneşlenmesini bekliyor.