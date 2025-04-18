Kırmızı ve beyaz ette mühürsüz ete dikkat: Sonu ölümcül olabilir

Adanalı kebap ustası Yaşar Aydın, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Aydın, "Gerçek orijinal Adana kebap erkek kuzu etiyle yapılır. Bizler de hep erkek kuzu eti ve kaburgası kullanıyoruz. Ben hep mühürlü et kullanırım. Benim etlerim mezbahada kesilir, kaçak kesim olmaz. Ben dana eti dişi erkek veya kuyruk yağı kullanmam. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir. Bir işi yaparken gönül rahatlığıyla yapman lazım" dedi.