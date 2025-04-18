Kırmızı ve beyaz ette mühürsüz ete dikkat: Sonu ölümcül olabilir
Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, mühürsüz satılan ve tüketilen etlerin kaçak kesim olduğunu belirterek, "Mühürsüz etin nerede kesildiği ve ne eti olduğu belli değildir. Mühürsüz et tüketiminden kaçınılması lazım" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit ve tağşiş yaparak halk sağlığını tehdit eden firmalar güncel olarak duyuruluyor.
Kebabın başkenti Adana'da birçok işletmede kebap harcında taşlık veya tek tırnaklı hayvan eti tespit edilirken, işini düzgün yapan kebapçılar ise zan altında kalıyor.
Kent genelinde bazı kasap ve restoranların sattığı veya tükettiği mühürsüz etler halk sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar, mühürsüz satılan etin kaynağı belli olmadığı için dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.
Adanalı kebap ustası Yaşar Aydın, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Aydın, "Gerçek orijinal Adana kebap erkek kuzu etiyle yapılır. Bizler de hep erkek kuzu eti ve kaburgası kullanıyoruz. Ben hep mühürlü et kullanırım. Benim etlerim mezbahada kesilir, kaçak kesim olmaz. Ben dana eti dişi erkek veya kuyruk yağı kullanmam. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir. Bir işi yaparken gönül rahatlığıyla yapman lazım" dedi.