Kırtasiye, çocuk giyim, oyuncak... 5 ürünün satışı yasaklandı; piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı'nın paylaştığı güvensiz ürünler listesine yeni ürünler eklendi. Çocuk giyim, kırtasiye ve oyuncak olmak üzere toplamda 5 ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşıyor. Bakanlık son olarak 5 ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildiğini duyurdu. Bu ürünler arasında çocuk giyim, kırtasiye ve oyuncaklar yer aldı.
Ts Club markasına ait "Retro Kapüşonlu Sweat" boyun alanında serbest uçlu 16 cm uzunluğunda büzme ip kullanıldığı için piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verildi.
"Mavi Pelüş Oyuncak-Huggy Wuggy" ve "Tuna Fosforlu Kalem Dondurma 5 Renk" ürünleri de güvensiz olduğu gerekçesiyle piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.
Piyasaya arzı yasaklanan ürünlerden biri de ''Çocuk Giyim'' kategorisinde Pufidi markasına ait ''Baskılı Keten Ceket'' oldu. Ceketin, kurşun miktarı ve kordon gereklilikleri bakımından tehlike arz ettiği için bakanlık tarafından piyasaya arzı yasaklandı.
Ayrıca Can Top markasına ait "Can Top Bsz-60 Şişirilebilir Zıp Zıp Top" ürününün piyasa arzı yasaklanarak, ürünlerin toplatılmasına karar verildi.