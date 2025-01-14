Kırtasiye, çocuk giyim, oyuncak... 5 ürünün satışı yasaklandı; piyasadan toplatılıyor

Piyasaya arzı yasaklanan ürünlerden biri de ''Çocuk Giyim'' kategorisinde Pufidi markasına ait ''Baskılı Keten Ceket'' oldu. Ceketin, kurşun miktarı ve kordon gereklilikleri bakımından tehlike arz ettiği için bakanlık tarafından piyasaya arzı yasaklandı.

Ayrıca Can Top markasına ait "Can Top Bsz-60 Şişirilebilir Zıp Zıp Top" ürününün piyasa arzı yasaklanarak, ürünlerin toplatılmasına karar verildi.