Kış bir geldi, pir geldi! Türkiye'nin dört bir yanından kar manzaraları

MUŞ'TA KARLA MÜCADELE

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 225 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yollardan 209'unu çalışmalarıyla yeniden açtı. Ekipler, hastanın olduğu köy ve mezralara ise öncelik veriyor.