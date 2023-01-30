Kış bir geldi, pir geldi! Türkiye'nin dört bir yanından kar manzaraları
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından birçok ilde kar yağışı etkili oldu. İşte Türkiye'nin dört bir yanından kar manzaraları...
Bingöl'de kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Merkeze bağlı 11, ilçelerden Adaklı’da 9, Genç’te 11, Karlıova’da 7 ve Solhan’da 9 olmak üzere toplam 47 köy yolu, ulaşıma kapandı.
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İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce köy yollarının yeniden açılması için 110 personelle çalışmalar sürdürülüyor.
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BİNGÖL
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MUŞ'TA KARLA MÜCADELE
Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 225 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yollardan 209'unu çalışmalarıyla yeniden açtı. Ekipler, hastanın olduğu köy ve mezralara ise öncelik veriyor.
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