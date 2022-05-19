Kış bitmek bilmedi! Mayıs ayında kar yağışı
Yurt genelinde 19 Mayıs'ta sıcaklık mevsim normallerinin altına düştü. Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara'nın bazı illerine kar yağdı.
AMASYA
Amasya`nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy Köyü`nün 1500 rakımlı Aşağı Yaylası, 19 Mayıs`ta etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.
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Sabahın erken saatlerinde başlayan kar tipi şeklinde yağdı.
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Sıcaklık da bir anda mevsim normallerinin altına düştü.
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Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışını, vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.
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