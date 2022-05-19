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Kış bitmek bilmedi! Mayıs ayında kar yağışı

Yurt genelinde 19 Mayıs'ta sıcaklık mevsim normallerinin altına düştü. Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara'nın bazı illerine kar yağdı.

Kış bitmek bilmedi! Mayıs ayında kar yağışı - Resim: 1

AMASYA
Amasya`nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy Köyü`nün 1500 rakımlı Aşağı Yaylası, 19 Mayıs`ta etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

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Kış bitmek bilmedi! Mayıs ayında kar yağışı - Resim: 2

Sabahın erken saatlerinde başlayan kar tipi şeklinde yağdı.

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Kış bitmek bilmedi! Mayıs ayında kar yağışı - Resim: 3

Sıcaklık da bir anda mevsim normallerinin altına düştü.

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Kış bitmek bilmedi! Mayıs ayında kar yağışı - Resim: 4

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışını, vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

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