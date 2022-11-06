Kış erken geliyor! İstanbul için sürpriz kar uyarısı

"EN ÇOK ETKİLENECEK YERLER MARMARA VE BATI KARADENİZ"

Ökten'in paylaşımı şu şekilde; "Ay ortası ciddi bir sistem ihtimali artıyor. İstanbul'a dahi kar getirme potansiyeli var. Kasım ayında olmaz demeyin. 9 Kasım 1995 ve 4 Kasım 2006'da oldu. En çok etkilenecek yerler Marmara ve Batı Karadeniz olarak gözüküyor. İç bölgelerde de kar yapabilecek."

İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini: