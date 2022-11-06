Kış erken geliyor! İstanbul için sürpriz kar uyarısı
Yurdun batı kesimlerinde bugünden itibaren sıcaklıklar azalacak. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İstanbul'da kar yağışı beklendiğini belirterek tarih verdi.
Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken sıcaklıklar yeni haftada düşüşe geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağı belirtildi.
İSTANBUL İÇİN SÜRPRİZ KAR TAHMİNİ
İstanbul'da bugün etkili olan sıcak havanın yerini serin bir havaya bırakacağını ifade eden meteorolojik kaynaklardan sürpriz bir kar yağışı tahmini geldi.
Sosyal medya hesabından paylaştığı hava tahminleriyle binlerce takipçiye ulaşan Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İstanbul için dikkat çeken bir kar uyarısında bulundu.
"EN ÇOK ETKİLENECEK YERLER MARMARA VE BATI KARADENİZ"
Ökten'in paylaşımı şu şekilde; "Ay ortası ciddi bir sistem ihtimali artıyor. İstanbul'a dahi kar getirme potansiyeli var. Kasım ayında olmaz demeyin. 9 Kasım 1995 ve 4 Kasım 2006'da oldu. En çok etkilenecek yerler Marmara ve Batı Karadeniz olarak gözüküyor. İç bölgelerde de kar yapabilecek."
İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini: