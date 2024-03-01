Kış gelmeyen ilimizde mart ayını böyle karşıladılar
Türkiye'nin tatil cenneti Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancılar denizin keyfini çıkardı.
Kaynak: DHA
Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, en yüksek hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 17,4 dereceye ölçüldüğü ilçede güneş yüzünü gösterdi.
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Sıcak havanın keyfini mart ayının ilk gününde Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girenler çıkardı.
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Bazıları balık tuttu, bazıları sahil kenarlarında yürüyüş yaptı. Çocuklar ise kumda oynadı.
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