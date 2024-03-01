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Kış gelmeyen ilimizde mart ayını böyle karşıladılar

Türkiye'nin tatil cenneti Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancılar denizin keyfini çıkardı.

Kaynak: DHA
Kış gelmeyen ilimizde mart ayını böyle karşıladılar - Resim: 1

Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, en yüksek hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 17,4 dereceye ölçüldüğü ilçede güneş yüzünü gösterdi. 

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Kış gelmeyen ilimizde mart ayını böyle karşıladılar - Resim: 2

Sıcak havanın keyfini mart ayının ilk gününde Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girenler çıkardı. 

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Kış gelmeyen ilimizde mart ayını böyle karşıladılar - Resim: 3

Bazıları balık tuttu, bazıları sahil kenarlarında yürüyüş yaptı. Çocuklar ise kumda oynadı. 

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Kış gelmeyen ilimizde mart ayını böyle karşıladılar - Resim: 4
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