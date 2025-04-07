Kış geri geldi: Beklenen kar Türkiye'ye giriş yaptı: Her yer bembeyaz
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından sabaha karşı Edirne’nin Keşan ilçesinde beklenen kar yağışı başladı.
Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
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MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin Trakya için yaptığı uyarının ardından, gece yarısından sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
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Edirne'nin Keşan ilçesi ile Bulgaristan'a sınır köyler kar yağışı ile beyaza bürünürken, kent merkezinde ise sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışı başladı.
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Kırklareli'nin Demirköy, Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşılın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı kara yolunda kar etkili oldu.
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