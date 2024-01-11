Kış ortasında bahar havası: Deniz suyu sıcaklığı havayı geçti
Türkiye'nin birçok noktasında soğuk hava ve yağış etkili olurken, Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Deniz suyu sıcaklığı 20 derece olarak ölçülürken, bazı tatilciler kış ayında deniz keyfi yaptı.
Kaynak: DHA
Yurdun birçok yerinde karlı ve soğuk hava etkili olurken turizm kenti Antalya'da bahar havası yaşanıyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece ölçüldü.
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Denizin havadan sıcak olduğu kente yaşayanlar ve tatilciler, bahar havasını fırsat bilip, Konyaaltı Sahili'ne gitti.
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Bazı tatilciler denize girerken, bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti.
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