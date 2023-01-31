Kış ortasında deniz keyfi! Sahillere akın ettiler

İngiltere'den eşiyle tatile gelen Leo Smith (43), Türkiye'yi çok beğendiğini ifade etti. İnsanların, hayvanların, denizin, havanın ve her şeyin çok güzel olduğunu belirten Smith, burada askılı tişörtle dolaştığını, ülkesinde bu zamanlarda asla bu şekilde giyinemediğini söyledi. (DHA)