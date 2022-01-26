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Kış turizminin cenneti Abant Gölü buz tuttu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı.

Kış turizminin cenneti Abant Gölü buz tuttu - Resim: 1

Dört mevsim ayrı güzellikler sunan tabiat parkında yaklaşık 10 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

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Kış turizminin cenneti Abant Gölü buz tuttu - Resim: 2

Bölgede İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

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Kış turizminin cenneti Abant Gölü buz tuttu - Resim: 3

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesinin ardından tabiat parkında bulunan gölün yüzeyi buz tuttu.

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Kış turizminin cenneti Abant Gölü buz tuttu - Resim: 4

Yetkililer, günübirlik ya da konaklamak için bölgeye gelen tatilcileri buz tutan gölün yüzeyine çıkmamaları için uyarıyor.

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