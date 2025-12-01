Kış turizminin cenneti Uludağ'dan kahreden haber: Kaybolan 2 çocuktan biri hayatını kaybetti

Saat 19.30'da olay yerine ulaşan ekipler, çocukları Balaban Deresi kıyısında buldu. Yüksekten düşerek başını sert zemine çarptığı belirlenen Ş.Ö. (16), olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.