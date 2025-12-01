  1. Anasayfa
  4. Kış turizminin cenneti Uludağ'dan kahreden haber: Kaybolan 2 çocuktan biri hayatını kaybetti!

Bursa'da çıtıkları Uludağ Milli Parkı'nda kaybolan 2 çocuktan biri, düşerek başını sert zemine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, iki çocuk saat 14.00 sıralarında Balaban Deresi üzerinden Uludağ Milli Parkı istikametine çıktıktan bir süre sonra kayboldu. 

Saat 15.30'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan düşme vakası ihbarı üzerine bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı arama-kurtarma timleri, zorlu dere yatağı ve sarp arazi şartlarında arama çalışması yürüttü.

Saat 19.30'da olay yerine ulaşan ekipler, çocukları Balaban Deresi kıyısında buldu. Yüksekten düşerek başını sert zemine çarptığı belirlenen Ş.Ö. (16), olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Yetkililer acı haberi Ş.Ö.'un ailesine verirken, olayda yaralanan A.N. ise yapılan ilk müdahalenin ardından sedye ile dere yatağından tahliye edildi. 

