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Kış uykusundan uyanan ayılar, kovanları parçaladı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde 5 köyde önceki gece 50'nin üzerinde kovan, ayı saldırısı sonucu parçalandı. 5 bin arı ölürken, ekipler hasar tespit çalışması başlattı.

Kış uykusundan uyanan ayılar, kovanları parçaladı - Resim: 1

İlçeye bağlı Karaman, Aydoğmuş, İlyasgeçidi, Curunlu ve Kavaklı köylerindeki 10 arı üreticisinin arazilerinde bulunan kovanları önceki gün parçalandı. 

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Kış uykusundan uyanan ayılar, kovanları parçaladı - Resim: 2

Çevredeki izlerden ayı saldırısı olduğunu anladıklarını belirten üreticiler, 50'nin üzerinde kovanın zarar gördüğünü, 5 bine yakın arının öldüğünü söyledi. Arı yetiştiricileri durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi.

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Kış uykusundan uyanan ayılar, kovanları parçaladı - Resim: 3

Ekipler, 5 köyde hasar tespit çalışmalarına başladı. Bartın Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kış uykusundan uyanan ayıların karınlarını doyurmak için yiyecek arayışında olduğunu vatandaşların dikkatli ve daha duyarlı olmalarını istedi. (DHA)

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Kış uykusundan uyanan ayılar, kovanları parçaladı - Resim: 4
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