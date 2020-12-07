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  3. 07 Aralık 2020 19:04

Kişi sınırlaması getirilen caddeye böyle girdiler!

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kişi sınırlaması getirilen caddeye bariyerleri aşıp giriliyor.

Kişi sınırlaması getirilen caddeye böyle girdiler!

Vaka sayılarının yüzde 100 arttığı Antalya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Muratpaşa İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca yaya yoğunluğunun olduğu Kazım Özalp Caddesi'ne girişler, 3 bin 500 kişi ile sınırlandırıldı.

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Kişi sınırlaması getirilen caddeye böyle girdiler!

Tedbirler kapsamında caddedeki banklar da oturulmaması için şeritlerle kapatıldı; ancak bu yasağa da uyulmadığı gözlendi. Kimi şeritleri yırtarak, bankların üzerinde yemek yerken, kimi de yanındaki korkulukların üzerine oturdu.

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Kişi sınırlaması getirilen caddeye böyle girdiler!

Cadde girişinde zabıta ekipleri tarafından maske kontrolü yapılırken, yürüyenlerin bazılarının maske takmadığı görüldü.

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Kişi sınırlaması getirilen caddeye böyle girdiler!

Caddede iş yeri bulunan Nurettin Şahin, “Buradaki kişi sayısının sınırlandırılması işlerimizi düşürecek ama alınan karara saygılıyız.

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