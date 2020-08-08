Kışın ayrı, yazın ayrı güzel! İşte Türkiye'nin zirvesi

BİR KEZ BİNEN BİR DAHA BİNİYOR Büyükşehir Belediyesine devredildikten sonra yılın 12 ayı hizmet vermeye başlayan deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken, bugünlerde adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. Palandöken'in kartal yuvasını andıran 2 bin 650 rakımdaki kafe ve restoranların bulunduğu alana kurulan insan sapanı ve dev salıncak büyük ilgi görüyor. Palandöken'in kışın olduğu gibi yazın da adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yaptığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen şunları söyledi: