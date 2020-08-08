Kışın ayrı, yazın ayrı güzel! İşte Türkiye'nin zirvesi
Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yazın da adrenalin tutkunlarının uğrak yeri oluyor. Palandöken'in 2 bin 650 rakımına yapılan 'insan sapanı' ve 'dev salıncak' heyecanını yaşayanlar kendilerini uzay boşluğundaymış gibi hissediyor.
Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ve Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOWF- 2017) ve birçok uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapan Palandöken'in yıldızı giderek parlıyor. Teknik model teknik donanım, Avrupa'nın en uzun kayak pistleri ve kristal kara sahip Palandöken'de ışıklandırılmış pistler sayesinde gece de kayak yapılabiliyor.
Havalimanına 15, kent merkezine ise sadece 5 dakika uzaklıkta olan Palandöken Kayak Merkezi'nde en uzunu 14 kilometre olmak üzere 55 pist bulunmakta. Aynı anda binlerce kişinin kayak yapabildiği Palandöken'de yok yok.
BİR KEZ BİNEN BİR DAHA BİNİYOR Büyükşehir Belediyesine devredildikten sonra yılın 12 ayı hizmet vermeye başlayan deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken, bugünlerde adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. Palandöken'in kartal yuvasını andıran 2 bin 650 rakımdaki kafe ve restoranların bulunduğu alana kurulan insan sapanı ve dev salıncak büyük ilgi görüyor. Palandöken'in kışın olduğu gibi yazın da adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yaptığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen şunları söyledi:
"Palandöken'deki insan sapanı ve dev salıncak Türkiye'nin en yüksek rakımında bulunuyor. Bunlara binen kendini uzay boşluğundaymış gibi hissediyor. İnsan sapanı yerden yukarı 11 metre fırlatıyor. Hızı saatte 80 kilometreye ulaşıyor. Yine dev salıncakta halat desteği ile 11 metre yukarı çekilip şehre doğru bırakılıyor.