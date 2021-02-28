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  3. 28 Şubat 2021 22:05

Kısıtlamadan muaf turistler güzel havanın keyfini denizde çıkardı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, güzel havanın keyfini plajlarda güneşlenerek ve denize girerek çıkardı.

Kısıtlamadan muaf turistler güzel havanın keyfini denizde çıkardı

Ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, bundan muaf olan turistler Alanya'da plajlara gelerek denizin ve güzel havanın keyfini çıkardı. 

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Kısıtlamadan muaf turistler güzel havanın keyfini denizde çıkardı

Alanya'da hava sıcaklığı 20 derece, nem oranı yüzde 55 olarak ölçülürken, turistler dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelerek denize girdi. Birçoğu plajda güneşlenirken, bazı turistler de denizde yüzdü. 

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Kısıtlamadan muaf turistler güzel havanın keyfini denizde çıkardı

Turistler evcil hayvanlarını da plaja getirirken, ülkenin birçok yerinde havanın soğuk olmasına rağmen Alanya'daki turistler şubat ayının son gününde dahi denize girmenin ayrıcalığını yaşadı.

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Kısıtlamadan muaf turistler güzel havanın keyfini denizde çıkardı

Almanya'dan tatil için Alanya'ya gelen Mikail Akçay, dayısı ve arkadaşlarının önerisiyle ilçeyi tercih ettiğini ve burayı çok beğendiğini söyledi.

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