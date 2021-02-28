Kısıtlamadan muaf turistler güzel havanın keyfini denizde çıkardı
Antalya'nın Alanya ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, güzel havanın keyfini plajlarda güneşlenerek ve denize girerek çıkardı.
Ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, bundan muaf olan turistler Alanya'da plajlara gelerek denizin ve güzel havanın keyfini çıkardı.
Alanya'da hava sıcaklığı 20 derece, nem oranı yüzde 55 olarak ölçülürken, turistler dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelerek denize girdi. Birçoğu plajda güneşlenirken, bazı turistler de denizde yüzdü.
Turistler evcil hayvanlarını da plaja getirirken, ülkenin birçok yerinde havanın soğuk olmasına rağmen Alanya'daki turistler şubat ayının son gününde dahi denize girmenin ayrıcalığını yaşadı.