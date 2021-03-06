  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kısıtlamasız ilk hafta sonunda trafik felç!

Kısıtlamasız ilk hafta sonunda trafik felç!

Yaklaşık 3.5 aydır hafta sonu evlerine kapanan İstanbullular, kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte kendilerini dışarı attı.

Kısıtlamasız ilk hafta sonunda trafik felç! - Resim: 1

Corona virüsle mücadelede 3.5 aylık sürenin ardından ilk defa Türkiye genelinde, çok yüksek riskli iller dışında, kısıtlama uygulanmıyor.

1 / 26
Kısıtlamasız ilk hafta sonunda trafik felç! - Resim: 2

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sokaklarda insan yoğunluğu göze çarptı. Toplu taşıma araçlarına binmek isteyenler duraklarda yoğunluk oluşturdu.

2 / 26
Kısıtlamasız ilk hafta sonunda trafik felç! - Resim: 3

Çok sayıda vatandaş kısıtlamasız ilk cumartesi gününde sahillerde yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar da oltasını alıp balık tuttu.

3 / 26
Kısıtlamasız ilk hafta sonunda trafik felç! - Resim: 4

Bazı bölgelerde de araç yoğunluğu oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde trafik ağır seyrediyor.

4 / 26