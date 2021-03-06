Kısıtlamasız ilk hafta sonunda trafik felç!
Yaklaşık 3.5 aydır hafta sonu evlerine kapanan İstanbullular, kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte kendilerini dışarı attı.
Corona virüsle mücadelede 3.5 aylık sürenin ardından ilk defa Türkiye genelinde, çok yüksek riskli iller dışında, kısıtlama uygulanmıyor.
1 / 26
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sokaklarda insan yoğunluğu göze çarptı. Toplu taşıma araçlarına binmek isteyenler duraklarda yoğunluk oluşturdu.
2 / 26
Çok sayıda vatandaş kısıtlamasız ilk cumartesi gününde sahillerde yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar da oltasını alıp balık tuttu.
3 / 26
Bazı bölgelerde de araç yoğunluğu oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde trafik ağır seyrediyor.
4 / 26