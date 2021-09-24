Kıskanç koca, seksolog karısını önce bıçakladı sonra balkondan attı
Rusya'da 25 yaşındaki seksolog ve psikolog Alexandra Mursalova, kıskanç kocası Rustam Mursalov tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Mursalov, cinayetten iki hafta önce sosyal medya hesabından kocasının kendisini ve yaşları yedi ve iki olan iki çocuğunu öldürmekle tehdit ettiğini açıklamıştı.
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Mursalov, kocasının tehdidinden sonra evini değiştirdiğini fakat kocasının adresini bulup sürekli kapısına gelip tehdit etmeye devam ettiğini söylemişti.
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Cinayetten sonra kaçan ancak daha sonra polise teslim olan Rustam, verdiği ifadede eşini planlayarak öldürdüğünü itiraf etti.
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Rustam, cinayetten önce çocuklarını olaya şahit olmamaları bir akrabasının evine bıraktığını, daha sonra eve gelip karısını öldürdükten sonra üçüncü katta bulunan dairenin balkonundan aşağı attığını itiraf etti.
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