Kışlıkları hazırlayın! Kar yağışı için tarih verildi
İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, sonbahar ve kış aylarının soğuk ve yağışlı geçeceğini söyledi. Bozyurt, ekim sonunda bazı illerde kar yağışı görülebileceğini belirtti.
Türkiye'de kış mevsiminin nasıl geçeceği merak konusu oldu. Uzun vadeli hava tahminlerini paylaşan Afyonkocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, ilk kar yağışı için de tarih verdi.
Ekim sonunda kuzeyden soğuk hava dalgası beklendiğini belirten Bozyurt, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya gibi şehirlerde mevsimin ilk karının yağabileceğini kaydetti.
"EL NİNO YILLARINDA BOL YAĞIŞ ALINMIŞ"
El Nino'nun etkili olduğu yıllarda Türkiye'nin bol yağış aldığını söyleyen İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, "Bazı El Nino yıllarında bol yağışlı fakat ılık olmuş. Bazı El Nino yıllarında ise yine bol yağışlı fakat soğuk olduğunu görüyoruz" dedi.
"EKİM AYININ ORTASINA KADAR KISA BİR KURAK DÖNEM VAR"
Bu seneki modellerin Türkiye için ne gösterdiğini yorumlayan Bozyurt, şöyle konuştu; "Bu sene özellikle sonbahar ve kış mevsimi bol yağışlı ve soğuk olacak gibi görünüyor. Özellikle kasım ayından itibaren. Şimdi önümüzde ekim ayının ortasına kadar kısa bir kurak dönem var. Ekimin ortasından sonra yeniden yağışlı bir sistemin ülkemize sokulacağını düşünmekteyim."