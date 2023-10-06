Kışlıkları hazırlayın! Kar yağışı için tarih verildi

"EKİM AYININ ORTASINA KADAR KISA BİR KURAK DÖNEM VAR"



Bu seneki modellerin Türkiye için ne gösterdiğini yorumlayan Bozyurt, şöyle konuştu; "Bu sene özellikle sonbahar ve kış mevsimi bol yağışlı ve soğuk olacak gibi görünüyor. Özellikle kasım ayından itibaren. Şimdi önümüzde ekim ayının ortasına kadar kısa bir kurak dönem var. Ekimin ortasından sonra yeniden yağışlı bir sistemin ülkemize sokulacağını düşünmekteyim."