Kısmi emeklilik şartları belli oldu
Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini yapan AK Parti iktidarı yerel seçimler öncesinde de kısmi emeklilik için düğmeye bastı. İşte kısmi emeklilik için masadaki şartlar...
AK Parti iktidarının Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesinde attığı emeklilikte yaşa takılanlar adımına yerel seçimler öncesinde de kısmi emeklilik düzenlemesi ekleniyor... EYT’li olamayanlar için ikinci seçenek olan kısmi emeklilikte maaş detayı ortaya çıktı.
Normal şartlarda emekli olup elde edilecek aylıktan yüzde 25-30 daha düşük oluyor. Ancak kök aylıkları ne olursa olsun 7500 lira aylık bağlanacağı için bir kayıp söz konusu olmayacak. En
Sabah gazetesinin haberine göre önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girecek.
İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olup da primi yetmeyenler kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Bunun için yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını buluyor. Aylık tutarı sigorta başlangıcının 2000'den önce ve sonra olmasına göre değişiyor.