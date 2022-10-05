Kıtalar yerinden oynayacak! İşte yeni dünyada Türkiye'nin yeri
Her 600 milyonda bir yeni bir süper kıta oluştuğunu belirten araştırmacılar, gelecekteki 300 milyon yıl içinde Amasia adlı yeni bir kıta oluşacağını söyledi. Peki Türkiye bu süper kıtanın neresinde yer alacak? İşte detaylar...
Avustralya’da yapılan yeni bir çalışma, Büyük Okyanus’un bundan 300 milyon yıl sonra yok olacağını ve kıtaları Kuzey Kutbu çevresinde bulunan Amasia adlı yeni bir süper kıta oluşturmak üzere bir araya getireceğini ortaya koydu.
Çalışma, Büyük Okyanus’un dinozorlar Dünya'da dolaşırken küçülmeye başladığını vurgulayan Curtin Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. Araştırmacılar, Büyük Okyanus’un her yıl biraz daha küçülmeye devam ettiğini söyledi.
KITALAR YAPBOZ PARÇASI GİBİ BİRBİRİNE BAĞLANACAK
Bununla birlikte, araştırmacılar tarafından oluşturulan model gelecek 300 milyon yıl içerisinde Amerika kıtasının doğuya, Asya kıtasının batıya doğu hareket ederek ederek bir yapboz parçası gibi birleştiğini gösterdi. Antarktika Güney Amerika'ya, Avrupa ise Asya’ya katılarak Amasia’yı tamamlamak için birbirine bağlanıyor.
TÜRKİYE NEREDE YER ALACAK?
Curtis Üniversitesi'nin simülasyonu incelendiğinde yaklaşık 53 milyon içinde Türkiye'nin Afrika ve Avrupa kıtalarına oldukça yaklaşacağı görülüyor.