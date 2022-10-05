Kıtalar yerinden oynayacak! İşte yeni dünyada Türkiye'nin yeri

Avustralya’da yapılan yeni bir çalışma, Büyük Okyanus’un bundan 300 milyon yıl sonra yok olacağını ve kıtaları Kuzey Kutbu çevresinde bulunan Amasia adlı yeni bir süper kıta oluşturmak üzere bir araya getireceğini ortaya koydu.