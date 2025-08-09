Kıvanç Talıtuğ 5 gündür kayıp arkadaşı için yardım istedi: ''Çok kritik saatlere girdik''

Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınan, ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde, Yalova açıklarında demirleyen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi. Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri de ortaya çıktı. Dünya üzerindeki gemilerin ve yatların gerçek zamanlı konumunu gösteren Marine Traffic görüntülerinde, Çanakkale'den yola çıkan 'Arel 7' adlı kuru yük gemisinin, Marmara Adası açıklarında seyrederken, sanığın ifadesine uygun olarak geri manevra yaptığı, ardından Kocaeli’nin merkez Körfez ilçesi açıklarında bir süre demirlediği, sonrasında da Yalova açıklarına doğru seyrederek, Çiftlikköy ilçesi açıklarında demir attığı belirlendi.