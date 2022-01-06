''Kıyamet buzulu'' hızla eriyor: Deniz seviyesi 65 santimetre yükselecek
İklim krizinin etkisiyle Batı Antarktika'da bulunan dev Thwaites buzulunun erimesinin hızlandığı açıklandı. Buzulun tamamen erimesi durumunda küresel deniz seviyesinin 65 santimetre yükseleceği belirtildi.
Küresel ısınmanın ortalama sıcaklıkları artırmasıyla birlikte Antarktika’daki buzulların erime hızının her geçen gün arttığı açıklandı.
İklim krizinin etkileri nedeniyle özellikle Batı Antarktika'da bulunan dev Thwaites Buzulu'nun erimesinin hızlandığı ve son 30 yılda iki kat daha hızlı erimeye başladığı belirtildi.
2000 yılından bu yana 1 trilyon tondan fazla buz kaybına uğradığı aktarılan ‘Kıyamet Buzulu’nun tamamen erimesinin ise küresel deniz seviyesini 65 santimetre yükselteceği aktarıldı.
NEW YORK, ŞANGAY VE TOKYO GİBİ ŞEHİRLER SULAR ALTINDA KALABİLİR
Bilim insanları tarafından yapılan son araştırmalar, buzulun giderek daha fazla erimesi nedeniyle uzun vadeli istikrarının şüpheli olduğunu gösterirken, buzulun erimesinin Şanghay, New York, Miami, Tokyo ve Mumbai dahil olmak üzere dünyanın birçok büyük şehrini sular altında bırakacağının altı çizildi.