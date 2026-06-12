Kıyıya bağlı 6 tekne alev alev yandı
Mersin'in Silifke ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında, sahile bağlı 6 tekne tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Mersin Silifke'de dün gece saatlerinde korkutucu bir yangın meydana geldi. Narlıkuyu Mahallesi sahilinde demirli bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki 5 tekneye daha sıçradı. Olayda toplam 6 tekne tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Gece karanlığını aydınlatan alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hızla yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sahil şeridine çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. Bölgeye hızla intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ve zamanında müdahalesi sayesinde, alevler diğer teknelere ve sahil bandına daha fazla yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)