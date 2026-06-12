Kıyıya bağlı 6 tekne alev alev yandı

Gece karanlığını aydınlatan alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hızla yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sahil şeridine çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. Bölgeye hızla intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ve zamanında müdahalesi sayesinde, alevler diğer teknelere ve sahil bandına daha fazla yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)