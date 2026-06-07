''Kız kaçırma'' husumeti kanlı bitti: Baba ve oğlu öldürüldü!
Adana'nın Kozan ilçesinde 'kız kaçırma' meselesi nedeniyle aralarında iki yıldır husumet bulunan ailelerin karşılaşmasında kan döküldü. Baba ve oğlu, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
Adana'nın Kozan ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden iki yıldır devam eden gerginlik cinayetle bitti. Çıkan kavgada baba ve oğlu hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi güvenlik güçlerince yakalandı.
Olay, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Aydın Mahallesi’nde meydana geldi. A.E.’un (55) oğlu Y.E., iddiaya göre iki yıl önce E.K.’nın kızını kaçırarak evlendi. Bunun üzerine iki aile arasında husumet başladı. Dün akşam saatlerinde saman balyası yüklü traktörle seyir halinde olan A.E. ve beraberindeki oğlu Ö.E. (29), yolda E.K. ile karşılaştı. Traktörden inen baba-oğul ve E.K. arasında husumetli oldukları konuyla ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., av tüfeğiyle A.E. ve oğlu Ö.E.'ye ateş açtı.
Baba-oğlu av tüfeğiyle vuran E.K., olay sırasında devriye görevinde bulunan jandarma ekibi tarafından silahla birlikte suçüstü yakalandı. Jandarma ekibinin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde A.E.'nin öldüğü belirlendi. Ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Ö.E. ise doktorların müdahalesine kurtarılamadı. Hayatını kaybeden baba-oğulun cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Cinayet şüphelisi E.K.'yi gözaltına alan jandarma, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA)