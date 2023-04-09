Kız Kulesi aylar sonra görüntülendi
Restorasyona alınan İstanbul'un simgesi Kız Kulesi, çevresindeki iskelenin kaldırılmasıyla tamamen ortaya çıktı.
İstanbul’un simgelerinden olan ve bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi’nin çevresinde bulunan iskeleler kaldırılmaya başlandı.
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İskelelerin bir kısmının kaldırılmasıyla Kız Kulesi tamamen ortaya çıktı.
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Kulenin çevresindeki iskelelerin kaldırılmasıyla vatandaşlar da Kız Kulesi’nin fotoğraflarını çekti.
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Kız Kulesi, dronela havadan da görüntülendi.
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