  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kız Kulesi aylar sonra görüntülendi

Kız Kulesi aylar sonra görüntülendi

Restorasyona alınan İstanbul'un simgesi Kız Kulesi, çevresindeki iskelenin kaldırılmasıyla tamamen ortaya çıktı.

Kız Kulesi aylar sonra görüntülendi - Resim: 1

İstanbul’un simgelerinden olan ve bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi’nin çevresinde bulunan iskeleler kaldırılmaya başlandı.

1 / 10
Kız Kulesi aylar sonra görüntülendi - Resim: 2

İskelelerin bir kısmının kaldırılmasıyla Kız Kulesi tamamen ortaya çıktı. 

2 / 10
Kız Kulesi aylar sonra görüntülendi - Resim: 3

Kulenin çevresindeki iskelelerin kaldırılmasıyla vatandaşlar da Kız Kulesi’nin fotoğraflarını çekti. 

3 / 10
Kız Kulesi aylar sonra görüntülendi - Resim: 4

Kız Kulesi, dronela havadan da görüntülendi.

4 / 10