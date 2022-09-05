Kız Kulesi’ndeki tartışılan restorasyonun mimarından ilk açıklama
Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarındaki görüntü olay yarattı. Kulenin üst kısmının olmadığı ve arkasının göründüğü görüntüler sosyal medyayı adeta ayağa kaldırırken restorasyon projesinin danışmanlığında yer alan mimar ve restorasyon uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay önemli açıklamalarda bulundu.
İstanbul Boğazı'nın incisi Kız Kulesi'nden gelen restorasyon görüntüleriyle birlikte kamuoyunda "kubbe nerede" tartışmaları başladı.
Kız Kulesi'nin tarihi dokusunun bozulacağı endişeleri paylaşılırken, açıklamalar peş peşe geldi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklamanın ardından restorasyon projesinin danışmanlığında yer alan mimar ve restorasyon uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay da önemli açıklamalarda bulundu.
Üsküdar’da kentin silüetindeki görsel etkisi en güçlü yapılardan olan Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmaları Eylül 2021’de başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alınan ve brandayla çevrilen Kız Kulesi’nin son hali gündem oldu. Kulenin üst kısmının olmaması ve arka tarafının görünmesi kaygı yarattı.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kulenin aslına uygun bir şekilde restore edildiği belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise yaptığı açıklamada, “Kız Kulesi restorasyonunda son derece değerli hocalarımız yer alıyor. Binaya yük getiren betonarme bir teras vardı sanırım o kaldırılıyor” ifadelerini kullandı.