Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm! 22 yaşındaki kız öğrenci hayatını kaybetti!
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesindeki Safahat Kız Yurdu'nda kalan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Z.K., 6'ncı kattan düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, polis ekipleri olayın ardındaki sır perdesini aralamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) yerleşkesinde yer alan öğrenci yurdunda meydana gelen şüpheli olay şok etkisi yaşattı. Üniversite kampüsü içerisinde bulunan Safahat Kız Yurdu'nda kalan 22 yaşındaki Z.K. isimli genç kız, henüz belirlenemeyen bir nedenle yurdun 6'ncı katındaki pencereden zemine düştü.
Olay anına tanık olan çevredeki öğrencilerin ve yurt görevlilerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, metrelerce yüksekten beton zemine çakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisinin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Acı haberin ardından olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, yurdun çevresinde ve genç kızın düştüğü odada detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan adli tespitlerin ardından Z.K.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Emniyet güçleri, olayın bir kaza mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını aydınlatmak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. Ekiplerin, olayın tüm ihtimallerini titizlikle değerlendirdiği ve genç kızın ölümüne ilişkin adli raporların ardından kesin nedenin netlik kazanacağı bildirildi.