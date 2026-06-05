Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm! 22 yaşındaki kız öğrenci hayatını kaybetti!

Emniyet güçleri, olayın bir kaza mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını aydınlatmak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. Ekiplerin, olayın tüm ihtimallerini titizlikle değerlendirdiği ve genç kızın ölümüne ilişkin adli raporların ardından kesin nedenin netlik kazanacağı bildirildi.