Kız öğrenci yurdundaki korkunç ölüm sonrası genç kızın son paylaşımı ortaya çıktı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki kız öğrenci yurdunda yaşanan olayda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzellik Bölümü öğrencisi Mizgin E. (20), kaldığı yurdun 4'üncü katından düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede ise tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti.