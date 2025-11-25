Kız öğrenci yurdundaki korkunç ölüm sonrası genç kızın son paylaşımı ortaya çıktı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki kız öğrenci yurdunda yaşanan olayda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzellik Bölümü öğrencisi Mizgin E. (20), kaldığı yurdun 4'üncü katından düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede ise tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi doğumlu olan Mizgin E.'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'da defnedildi.
Mizgin E.'in son dönemde psikolojik sorunlar yaşadığı, olay sırasında arkadaşıyla konuştuğu ve arkadaşının lavaboya gittiği, ardından pencereye yöneldikten sonra kendisini aşağıya attığı ileri sürüldü.