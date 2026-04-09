Kız yurdunda sapık alarmı: Çamaşırhanede yakalandı
İstanbul Sarıyer’de bir üniversitenin kız öğrenci yurdundaki çamaşırhaneye gizlice giren 28 yaşındaki M.K., gözaltına alındı. Uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edilen şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Sarıyer’de dün akşam saatlerinde bir üniversitenin kız öğrenci yurdunda güvenlik alarmı verildi. Saat 20.15 sıralarında yurdun çamaşırhane kısmında yabancı bir erkeğin olduğunu fark edenler durumu yurt yönetimine ve emniyet güçlerine bildirdi.
Çamaşırhanede yakalandı
Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, yurt vardiya şefinden aldıkları bilgiler doğrultusunda çamaşırhaneye baskın yaptı. İçeride uygunsuz şekilde görüldüğü belirtilen 28 yaşındaki M.K., polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında kayıp ihbarı ve suç kaydı çıktı
Yapılan incelemelerde, şahsın daha önceden bir suç kaydının bulunduğu ve ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarı yapıldığı tespit edildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'hayasızca hareketler', 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından adliyeye sevk edildi.