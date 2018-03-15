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  3. 15 Mart 2018 09:55

Kız yurtlarındaki öğrencilerden Afrin koreografisi

Türkiye'nin birçok kentindeki kız yurtlarında kalan üniversite öğrencileri TSK'tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerlere manevi destek olmak için bir koreografi yaptı.

Kız yurtlarındaki öğrencilerden Afrin koreografisi

Karaman'da kız yurdundaki öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için oda ışıklarıyla 'Afrin' yazıp koreografi oluşturdu. Yurt önünde dev Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okuyan öğrenciler, Mehmetçikler için dua etti.

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Kız yurtlarındaki öğrencilerden Afrin koreografisi

Yurt bahçesinde toplanan öğrenciler, dev Türk bayrağı açıp istiklal marşı okuyup sınır ötesindeki Mehmetçikler için dua etti. Öğrenci topluluğu başkanı Cansu Yalçın, Afrin'deki Mehmetçiklere manevi destek olmak için koreografi yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

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Kız yurtlarındaki öğrencilerden Afrin koreografisi

Adıyaman Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, oda ışıklarıyla yurt binalarına ‘Afrin’ yazıp sokağa inerek Mehmetçiğe destek verdi.

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Kız yurtlarındaki öğrencilerden Afrin koreografisi

Afyonkarahisar’daki Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, yurt ışıklarıyla “Afrin” yazarak Mehmetçik’e destek oldu.

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