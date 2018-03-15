Kız yurtlarındaki öğrencilerden Afrin koreografisi

Karaman'da kız yurdundaki öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için oda ışıklarıyla 'Afrin' yazıp koreografi oluşturdu. Yurt önünde dev Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okuyan öğrenciler, Mehmetçikler için dua etti.

