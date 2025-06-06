Kızgın kurbanlık boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde yaşannan olayda bir kurbanlık boğa, hayvan pazarında kamyonete konularak kesilmek üzere mahalleye getirildi. Boğanın boynuna ip geçirmek üzere kamyonetin kasasına giren mahalle kasabı, boğanın saldırısına uğraydı.