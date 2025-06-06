Kızgın kurbanlık boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
Şanlıurfa'da kamyonetten indirilmeye çalışılan kızgın boğa, kasaba kabusu yaşattı.
Kaynak: İHA
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde yaşannan olayda bir kurbanlık boğa, hayvan pazarında kamyonete konularak kesilmek üzere mahalleye getirildi. Boğanın boynuna ip geçirmek üzere kamyonetin kasasına giren mahalle kasabı, boğanın saldırısına uğraydı.
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Yerde defalarca kızgın boğanın boynuz darbelerine maruz kalarak hafif yaralanan kasap aracın kasasından inmeyi başardı.
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Saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre sonra kamyonetten indirilen boğa, Haliliye Belediyesi kurban yakalama ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek kesimhaneye götürüldü.
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