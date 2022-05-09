Kızılderili mağarasında tüyler ürperten keşif

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, 1000 yıldan daha uzun bir süre önce Alabama’daki bir mağaranın tavanına oyulmuş devasa, hayalet figürleri ortaya çıkardı. Üçü insansı olan figürlerin Kuzey Amerika'da şimdiye kadar ortaya çıkarılan en büyük antik çizimler arasında olduğu belirtildi. Figürlerin bazılarının 2 metreden daha uzun olduğu açıklandı.