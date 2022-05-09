Kızılderili mağarasında tüyler ürperten keşif
ABD'nin Alabama eyaletinde yer alan bir mağarada, bin yıldan daha eski çizimler bulundu.
ABD’de yapılan yeni bir araştırma, 1000 yıldan daha uzun bir süre önce Alabama’daki bir mağaranın tavanına oyulmuş devasa, hayalet figürleri ortaya çıkardı. Üçü insansı olan figürlerin Kuzey Amerika'da şimdiye kadar ortaya çıkarılan en büyük antik çizimler arasında olduğu belirtildi. Figürlerin bazılarının 2 metreden daha uzun olduğu açıklandı.
Antiquity dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, glifler olarak bilinen, mağaranın tavanındaki yumuşak çamura oyulmuş benzersiz oymaların, güneydoğu ABD'deki Kızılderili halklarının geleneklerine dair ipuçları sağlayabileceğini söyledi.
RUHLARIN DA BULUNDUĞU KATMANLI BİR EVRENE İNANIYORLARDI
Arkeolog Jan Simek, "Çok geniş bir alandaki Yerli Amerikalıların dini kavramlarında paylaştıkları belirli fikirleri olduğunu biliyoruz. Katmanlı bir evrene inanıyorlar. Onları göremeseler bile, çevrelerinde doğal dünyaya nüfuz eden bir ruh evrenin olduğuna inanıyorlardı" diye konuştu.
ON YILLAR BOYUNCA KANIT TOPLANDI
Bununla birlikte araştırmacılar, çalışma için on yıllar boyunca kanıt topladı. Arkeolog Jan Simek ile fotoğrafçılar Alvarez ve Alan Cressler, basit, teknik olarak zorlayıcı bir engel nedeniyle sanat eserini uzun bir süre boyunca belgeleyemedi. Mağara tavanı zemine o kadar yakın ki, oymaların iyi fotoğraflarını çekmek imkansızdı.