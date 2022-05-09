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Kızılderili mağarasında tüyler ürperten keşif

ABD'nin Alabama eyaletinde yer alan bir mağarada, bin yıldan daha eski çizimler bulundu.

Kızılderili mağarasında tüyler ürperten keşif - Resim: 1

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, 1000 yıldan daha uzun bir süre önce Alabama’daki bir mağaranın  tavanına oyulmuş devasa, hayalet figürleri ortaya çıkardı. Üçü insansı olan figürlerin Kuzey Amerika'da şimdiye kadar ortaya çıkarılan en büyük antik çizimler arasında olduğu belirtildi. Figürlerin bazılarının 2 metreden daha uzun olduğu açıklandı.

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Kızılderili mağarasında tüyler ürperten keşif - Resim: 2

Antiquity dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, glifler olarak bilinen, mağaranın tavanındaki yumuşak çamura oyulmuş benzersiz oymaların, güneydoğu ABD'deki Kızılderili halklarının geleneklerine dair ipuçları sağlayabileceğini söyledi.

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Kızılderili mağarasında tüyler ürperten keşif - Resim: 3

RUHLARIN DA BULUNDUĞU KATMANLI BİR EVRENE İNANIYORLARDI

Arkeolog Jan Simek, "Çok geniş bir alandaki Yerli Amerikalıların dini kavramlarında paylaştıkları belirli fikirleri olduğunu biliyoruz. Katmanlı bir evrene inanıyorlar. Onları göremeseler bile, çevrelerinde doğal dünyaya nüfuz eden bir ruh evrenin olduğuna inanıyorlardı" diye konuştu.

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Kızılderili mağarasında tüyler ürperten keşif - Resim: 4

ON YILLAR BOYUNCA KANIT TOPLANDI

Bununla birlikte araştırmacılar, çalışma için on yıllar boyunca kanıt topladı. Arkeolog Jan Simek ile  fotoğrafçılar Alvarez ve Alan Cressler, basit, teknik olarak zorlayıcı bir engel nedeniyle sanat eserini uzun bir süre boyunca belgeleyemedi. Mağara tavanı zemine o kadar yakın ki, oymaların iyi fotoğraflarını çekmek imkansızdı.

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