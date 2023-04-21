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  4. KIZILELMA yeniden havalandı... Nefes kesen görüntüler

KIZILELMA yeniden havalandı... Nefes kesen görüntüler

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının 8. uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.

KIZILELMA yeniden havalandı... Nefes kesen görüntüler - Resim: 1

Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam ediyor.

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KIZILELMA yeniden havalandı... Nefes kesen görüntüler - Resim: 2

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından KIZILELMA, 8. Uçuş Testini de başarıyla tamamladığını açıkladı. 

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KIZILELMA yeniden havalandı... Nefes kesen görüntüler - Resim: 3

Bayraktar, “8. Uçuş Testini de başarıyla tamamladı. 

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KIZILELMA yeniden havalandı... Nefes kesen görüntüler - Resim: 4

Pistin üzerinde alçak irtifada 630 km/sa hızda test manevralarını gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

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