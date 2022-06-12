Kızılırmak Nehri'nde korkutan gelişme! Nehir adındaki renge büründü
Sivas'tan doğup Samsun'dan Karadeniz'e dökülen 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta son yağışlarla görülen ve endişeye yol açan yoğun 'kızıl' rengin nedeni belli oldu.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Ekici, Kızılırmak Nehri'ni besleyen bölgelerdeki kayaçların olivin, piroksen, amfibol, feldspat ve kil mineralleri bakımından zengin olduğunu belirterek, "Ultrabazik magmatik kayaçlardan almış olduğu mineraller Kızılırmak'a rengini veriyor" dedi.
Kızılırmak Nehri'nin çok geniş bir topoğrafyada aktığını söyleyen Doç. Dr. Ekici, "Irmaklar özellikle bu yaygın topoğrafyada akarken bulundukları bölgedeki kaya mitolojilerinden çok fazla malzemeyi alıp, bünyelerinde taşırlar.
Bu taşıdıkları malzemelerin bulunduğu bölgeye baktığımızda; Kızılırmak, Kızıldağ'dan doğduğu noktadan özellikle bulunduğumuz coğrafya Sivas'tan geçerek Samsun'a uzanana kadar kilometrelerce uzunluktaki serüveninde çok çeşitli kayalardan parçacıklar koparıyor.
Özellikle de bu bölgede yaygın olarak bulunan ofiyolitik kayalar da ultramafik, ultrabazik magmatik kayalardan başlayıp, en üstteki genç magmatik gibi kayaçlara uzanan bir kaya istifinden bahsediyoruz. Bu kadar çok çeşitliliğin olduğu bir yerde mevsimsel akışların son derece önemi var. Şu anda bulunduğumuz mayıs-haziran döneminde akışlar çok fazla. Yağan karların erimesiyle beraber bu çok zengin kaya litolojilerinden sökmüş oldukları kaya parçalarını bünyesinde bulunduruyor. Bu akış hızı nedeniyle de nehir en fazla bulanıklığı ve kızıllığı yaşıyor" dedi.