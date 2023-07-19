Kızılırmak Nehri'ndeki kirliliğin nedeni belli oldu
Sivas'ta Kızılırmak Nehri'nde yaşanan kirliliğe fuel-oil atığının neden olduğu ortaya çıktı.
Sivas'tan doğup, Samsun'dan Karadeniz'e dökülen 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak yüzeyinde önceki gün farklı bir akıntı fark edildi. Nehrin yüzeyinde, genellikle tankerlerin yaptığı kaza sonucu denizlerde oluşan yakıt kirliliğine benzer bir manzara oluştu. Durumu, nehir kenarında avlanan amatör balıkçılar fark etti.
İhbar üzere valilik talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sivas Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bölgede araştırma başlattı. Kirliliğin şehir altyapısından Mısmılırmak deresi kolektör hattından Kızılırmak Nehri'ne ulaştığı belirlendi.
NEHİR NORMALE DÖNDÜ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin aldığı numunelerde, nehre akan sızıntının kalorifer kazanlarında kullanılan fuel-oil yakıt atığı olduğu ortaya çıktı.
Öte yandan 2 gündür Kızılırmak yüzeyinde kirliliğe neden olan yakıt akışının bugün tamamen kesildiği, sadece nehir kenarındaki sazlıklarda az miktarda birikinti kaldığı görüldü.