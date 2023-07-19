Kızılırmak Nehri'ndeki kirliliğin nedeni belli oldu

Sivas'tan doğup, Samsun'dan Karadeniz'e dökülen 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak yüzeyinde önceki gün farklı bir akıntı fark edildi. Nehrin yüzeyinde, genellikle tankerlerin yaptığı kaza sonucu denizlerde oluşan yakıt kirliliğine benzer bir manzara oluştu. Durumu, nehir kenarında avlanan amatör balıkçılar fark etti.