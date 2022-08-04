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  4. Kızılırmak'ta korkutan balık ölümlerine inceleme

Kızılırmak'ta korkutan balık ölümlerine inceleme

Sivas'ta Kızılırmak'taki toplu balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı.

Kızılırmak'ta korkutan balık ölümlerine inceleme - Resim: 1

Kızılırmak'ın geçtiği Karşıyaka Mahallesi tarihi Kesik Köprü mevkisinde ölü balıklar gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

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Kızılırmak'ta korkutan balık ölümlerine inceleme - Resim: 2

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ekipleri, bölgeye gelerek numune aldı, su sıcaklığını ölçtü.

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Kızılırmak'ta korkutan balık ölümlerine inceleme - Resim: 3

Numunelerin analiz için ilgili laboratuvarlara gönderileceği öğrenildi.

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Kızılırmak'ta korkutan balık ölümlerine inceleme - Resim: 4

Su sıcaklığındaki ani değişiklik dolayısıyla oksijen seviyesinin düşmesine bağlı olarak gerçekleştiği tahmin edilen ölümlerin, kesin nedeninin laboratuvar sonuçlarından sonra ortaya çıkacağı belirtildi.

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