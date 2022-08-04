Kızılırmak'ta korkutan balık ölümlerine inceleme
Sivas'ta Kızılırmak'taki toplu balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı.
Kızılırmak'ın geçtiği Karşıyaka Mahallesi tarihi Kesik Köprü mevkisinde ölü balıklar gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.
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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ekipleri, bölgeye gelerek numune aldı, su sıcaklığını ölçtü.
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Numunelerin analiz için ilgili laboratuvarlara gönderileceği öğrenildi.
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Su sıcaklığındaki ani değişiklik dolayısıyla oksijen seviyesinin düşmesine bağlı olarak gerçekleştiği tahmin edilen ölümlerin, kesin nedeninin laboratuvar sonuçlarından sonra ortaya çıkacağı belirtildi.
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