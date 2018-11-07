Kızından ayrılmak isteyen damadına bakın ne yaptı
Manisa'da bir baba, kızından boşanmak isteyen damadına silahla yaraladı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Hamdullah Y. (55), iddiaya göre, kızından boşanmak isteyen damadı Murat Akgül'ü (28), parkta tabancayla sol diz kapağından yaraladı.
Olay, bugün saat 16.30 sıralarında, Acarlar Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi'nde bulunan Karpuz Kaldıran Parkı'nda meydana geldi. Hamdullah Y., iddiaya göre, kızından boşanmak isteyen damadı Murat Akgül'le parkta buluştu.
Kayınpeder ve damat arasındaki konuşma tartışmaya dönüştü. Tartışma sırasında Hamdullah Y., yanındaki tabancayla Akgül'e ateş etti. Sol diz kapağından yaralanan Murat Akgül, kurtulmak için hızla koşarak Atatürk Bulvarı'ndaki bir markete sığındı.