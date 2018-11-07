Kızından ayrılmak isteyen damadına bakın ne yaptı

Kayınpeder ve damat arasındaki konuşma tartışmaya dönüştü. Tartışma sırasında Hamdullah Y., yanındaki tabancayla Akgül'e ateş etti. Sol diz kapağından yaralanan Murat Akgül, kurtulmak için hızla koşarak Atatürk Bulvarı'ndaki bir markete sığındı.