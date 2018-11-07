  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 07 Kasım 2018 23:16

Kızından ayrılmak isteyen damadına bakın ne yaptı

Manisa'da bir baba, kızından boşanmak isteyen damadına silahla yaraladı.

Kızından ayrılmak isteyen damadına bakın ne yaptı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Hamdullah Y. (55), iddiaya göre, kızından boşanmak isteyen damadı Murat Akgül'ü (28), parkta tabancayla sol diz kapağından yaraladı.

1/ 5
Kızından ayrılmak isteyen damadına bakın ne yaptı

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında, Acarlar Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi'nde bulunan Karpuz Kaldıran Parkı'nda meydana geldi. Hamdullah Y., iddiaya göre, kızından boşanmak isteyen damadı Murat Akgül'le parkta buluştu.

2/ 5
Kızından ayrılmak isteyen damadına bakın ne yaptı

Kayınpeder ve damat arasındaki konuşma tartışmaya dönüştü. Tartışma sırasında Hamdullah Y., yanındaki tabancayla Akgül'e ateş etti. Sol diz kapağından yaralanan Murat Akgül, kurtulmak için hızla koşarak Atatürk Bulvarı'ndaki bir markete sığındı.

3/ 5
Kızından ayrılmak isteyen damadına bakın ne yaptı

Olayı görenler durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Hamdullah Y. ise olay yerinden bir otomobille kaçtı.

Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Akgül'ün sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM