Kızını 12 kurşunla öldüren caniden şikayetçi olmadı: ''Vicdanım rahat''
Diyarbakır'da dini nikahla birlikte yaşadığı İ.A.'yı 12 kurşunla vurarak öldüren C.A.'nın yargılandığı davada genç kadının annesi H.A. şikayetçi olurken, babası M.A. ise olmadı. M.A., olaydan önce ayrıldığı eşi H.A.'nın ''Vicdanın rahat mı?'' sorusuna ''Rahat'' cevabını verdi.
Olay, 15 Temmuz 2025 akşamı, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50'nci Sokak'ta meydana geldi. İ.A., bir arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı C.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. A. yere yığılırken, C.A. kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İ.A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. C.A. ise olaydan 5 ay sonra 15 Aralık’ta, Şırnak'ta Habur Kara Hudut Kapısı’nda Türkiye’ye giriş yaparken yakalandı. Diyarbakır'a getirilen A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
ANNESİ, KIZINI KURTARMAK İÇİN BAŞKA İLLERE GÖTÜRDÜ
Annesi H.A.’nın iddialarına göre, kızı İ.A.’nın C.A. tarafından aylarca şiddet görerek, dış dünyayla bağı koparıldı. Ayrıca babasının A.’yı tehdit ederek yeniden aynı eve gönderdiği, A.’nın defalarca dövüldüğü, intihara teşebbüs ettiği, babasının ise müdahale etmediği, 'Kendini aşağı at, ben karışmıyorum, ben ilgilenmiyorum. Öldürüyorsanız öldürün' dediği ileri sürüldü. A.’nın 2 aylık hamileyken uğradığı darp sonucu düşük yaptığı ve ölüm tehditleri nedeniyle annesi ve kız kardeşiyle Batman'a, İzmir'e ve ardından da Antalya’ya kaçtıkları öğrenildi.
12 MERMİ GİRİŞİ TESPİT EDİLMİŞ
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli C.A.'ın olayın gerçekleştiği yerde kıraathanede oturup, İ.A.'ın eve gelmesini beklediği ve genç kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 12 mermi girişi olduğu belirtildi. İddianamede; C.A. hakkında, ‘Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
‘KÜFÜRLER, HAKARETLER ETTİ, GÖZÜM DÖNDÜ’
C.A., Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya C.A. ile avukatları, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şubesi Kadın Komisyonu üyesi müşteki avukatları ile İ.’nın annesi ve babası katıldı. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada savunma yapan ve olay günün anlatan A., olayın anlık geliştiğini öne sürerek pişman olduğunu söyledi. A., İ.’nın Diyarbakır’a geldiğini duyduğunu ve bunun üzerine evine gittiğini ifade ederek, “Sokaklarına girdiğim anda bir taksinin kapısının önünde durduğunu gördüm. İçinden eşimin kardeşi, eşi ve tanımadığım bir erkek indi. Erkeğin eşime poşet verdiğini gördüm. Eşim poşeti alır almaz beni gördü. Görmesiyle bağırıp, çağırması bir oldu. Hakaretler, küfürler etti. ‘Bebeği aldırdım, zaten senden değildi’ demesiyle, gözüm döndü, ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sonra olay yerinden uzaklaştım. Keşke olmasaydı” dedi.
A., silahın neden yanında olduğuna ilişkin soruya ise düşmanları olduğunu ve güvenlik nedeniyle yanında sürekli silah taşıdığını öne sürdü.