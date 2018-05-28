Kızının çığlıklarını duydu, Seyhan Nehri'ne atladı

Bir süre otomobil içinde oturan Nuri Koz, bir arkadaşını görünce aracın el frenini çekmeden aşağı indi. Bu sırada Gizem Koz'un içinde bulunduğu otomobil nehre düştü. Suya gömülen aracın içindeki kızının çığlıklarını duyan baba ise suya atladı.

