Kızının çığlıklarını duydu, Seyhan Nehri'ne atladı
Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen otomobilde bulunan Gizem Koz (22), suya atlayan baba Nuri Koz (46) tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı.
Olay, Seyhan Nehri üzerinde bulunan Eski Baraj kapaklarında meydana geldi. İddiaya göre Nuri Koz, kızı Gizem Koz (22) ile birlikte iftar saatini beklemek için otomobille Seyhan Nehri kıyısına geldi.
Bir süre otomobil içinde oturan Nuri Koz, bir arkadaşını görünce aracın el frenini çekmeden aşağı indi. Bu sırada Gizem Koz'un içinde bulunduğu otomobil nehre düştü. Suya gömülen aracın içindeki kızının çığlıklarını duyan baba ise suya atladı.
Aracın kapısını açamayan babaya çevredeki vatandaşlar camı kırması için taş attı. Taşla aracın ön camını kıramayan baba, daha sonra otomobilin yolcu bölümündeki camı kırarak kızını kurtardı.