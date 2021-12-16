Kızıyla arkadaşlık sitesine üye olan anneye büyük şok!
44 yaşındaki Joleen Diaz isimli anne 21 yaşındaki kızı Meilani ile beraber sevgili bulma sitesine üye oldu. Gençliği ve güzelliği sayesinde kızı kadar genç görünen annenin hesabı sahte sanılınca platform Diaz'ı siteden attı.
Kullanıcılar profiline baktığı annenin kızını, kız kardeşi sandılar. Fakat insanlar kızın annesi olduğunu öğrenince bu duruma inanmadı.
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Hesabı sahte olduğunu düşünüp şikayet edilince site annenin profilini sildi. Defalarca açtığı profil her seferinde silindi.
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Arkadaşlık sitesindeki profilini Instagram hesabına bağlayabildiğini fakat bunu yapmadığını söyleyen anne, sosyal medyada gençlerin kendisine sürekli mesaj attıklarını ve arkadaş olmak istediklerini söyledi.
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Kendisinden yaşça küçük erkeklerin kendisine mesaj atıp kendisine övgüler yağdırdıklarını söyleyen Diaz, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini belirti.
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