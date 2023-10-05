Kızlarının ihbar ettiği kadının evinden çıkanlar şoke etti
Karabük'te kızlarının annelerinin evin üst katını çöplerle doldurduğu ihbarı üzerine adrese giden belediye ekipleri, iki kamyon çöp çıkan evde temizlik çalışması yaptı.
Karabük'ün Merkeze bağlı Kartaltepe Mahallesi'nde iki katlı bir apartmanın giriş katı ve son katını etraftan topladığı malzemelerle dolduran kadının kızlarının ihbarı üzerine adrese polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
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İHA'nın haberine göre ihbar üzerine ev sahibi S.Ç.'in ikametine giden ekipler, giriş katı ve son kattaki çöpleri boşalttı.
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Belediye temizlik ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yaşlı kadının evinden iki kamyon çöp çıkartılarak, evde ve bahçede temizlik çalışması yapıldı.
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Temizlik sırasında çöplerin arasından çıkan Türk bayrağını ise karakol amiri alıp öptükten sonra muhafaza altına aldı. Anne S.Ç., kendisini ihbar eden kızlarına tepki gösterdi.
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