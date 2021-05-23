KKTC'de kelepçeli tatil dönemi

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre, turizm adası KKTC, 7 Haziran’dan itibaren karantina ya da aşı talep etmeden, elektronik bileklikle, otel sınırları içinde kalma şartıyla 5 günlük tatil açılımına gidiyor. Başbakan Ersan Saner, belirli hotellerde uygulanacak ‘kapalı turizmin’ haftada 10 charter seferi ile sınırlı olacağını, çift aşılıların serbest girişlerine ise yine belirli şartlarla izin verileceğini açıkladı.