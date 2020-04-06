KOBİ'lere dev koronavirüs desteği!
Koronavirüs tedbirleri kapsamında KOBİ'lere yeni bir destek daha geldi. Küçük ve orta boy işletmelerin ticari alacaklarını garantiye almak için yaptırdıkları devlet destekli ticari alacak sigortasının şartlarında düzenlemeye gidilerek, kolaylaştırıldı. Hürriyet Gazetesi'nden Noyan Doğan'ın haberine göre; KOBİ'lere destekler şu şekilde. ...
2019'da başlayan alacak sigortası ile KOBİ'ler –özellikle de küçük işletmeler- son mali yılda, vadeli satışlardan elde ettiği cirosu üzerinden devlet destekli alacak sigortası yaptırıyor ve alacağını tahsil edemezse devreye sigorta şirketi giriyor, alacağını sigorta ödüyor. Sigorta için ödenecek prim ise KOBİ'nin sigortalatacağı vadeli alacağının süresine (120-180-360 gün) göre değişiyor. Devlet destekli alacak sigortasını Halk Sigorta yönetiyor.
Alacak sigortasında devlet desteği ise hasar ödeme aşamasında oluyor ve sigorta havuzuna reasürans desteğini devlet sağlıyor; bu sayede sigortanın primleri de makul seviyelerde tutuluyor. Bugüne kadar da 5 bin 500 KOBİ, alacağını, ticari alacak sigortası aracılığı ile sigortalattı.
1 NİSAN'DA UYGULAMAYA GİRDİ Şimdi de koronavirüs salgınından KOBİ'lerin etkilenmemesi için ticari alacak sigortasında değişikliğe gidildi ve sigorta yaptırmanın şartları kolaylaştırıldı. Ticari alacak sigortasında değişiklik içeren tebliğ de 25 Mart'ta, Resmi Gazetede yayımlandı. Peki, neler değişti? Öncelikle devlet destekli ticari alacak sigortasından daha çok küçük işletmeler yararlanıyordu. Bunun için de ciro sınırı 25 milyon olarak belirlenmişti. Mevcut durumda mikro ve küçük işletmelere destek olan ticari alacak sigortasına, yeni düzenleme ile orta büyüklükteki işletmeler de dahil edildi ve ciro sınırı 125 milyon liraya çıkartıldı. Koronavirüs kapsamında ticari alacak sigortasında yapılan bir başka değişiklik ise ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ'ye, alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanabilecek. Yeni düzenleme 1 Nisan'da uygulamaya girdi.