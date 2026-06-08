Koç Holding şirketlerine bir saldırı daha!

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Olayın ardından ekipler, mağaza ve çevresindeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırganın emniyetteki işlemleri sürerken, olayın İstanbul, Antalya ve Diyarbakır gibi diğer şehirlerdeki benzer vakalarla bağlantısı olup olmadığı yönündeki çok yönlü soruşturma titizlikle devam ediyor.