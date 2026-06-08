Koç Holding şirketlerine bir saldırı daha!
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Koçtaş mağazasına taşlı bir saldırı düzenlendi. Olayın Koç Holding bünyesindeki şirketlere yönelik saldırılarla bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç hakkında, İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılış töreninde anlattığı ve Kürt kadınları konu alan fıkra nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Bunun üzerine Koç Holding'e ait şirketler peş peşe hedef alındı. İstanbul ve Antalya'da Otokoç galerisine düzenlenen silahlı saldırının ardından Diyarbakır'da Yapı Kredi Bankası şubesine ateş açıldı. Bir saldırı haberi de Muğla'dan geldi.
Koçtaş'a taşlı saldırı
Edinilen bilgilere göre, Menteşe ilçesinde yer alan Koçtaş mağazasına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu mağazanın camlarında ve dış cephesinde maddi hasar meydana gelirken, oluşan hasar geçici olarak branda ile kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Şüpheli kısa sürede yakalandı
Olayın ardından ekipler, mağaza ve çevresindeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Saldırganın emniyetteki işlemleri sürerken, olayın İstanbul, Antalya ve Diyarbakır gibi diğer şehirlerdeki benzer vakalarla bağlantısı olup olmadığı yönündeki çok yönlü soruşturma titizlikle devam ediyor.