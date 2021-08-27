Koca ineği yutan dev piton bu hale geldi
Tayland'ın Phitsanko şehrinde geçen Cumartesi günü bir piton yılanı, koca ineği tamamen yuttu.
İneğin sahibi üç gün önce kaybolan ineğini her yerde aradı.
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Üç gün sonra ineğini ölmüş yılanla bulan adam, ineği ve yılanın videosunu çekip internet üzerinden paylaştı.
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Yerel uzmanlar yılanın avını öldürdükten sonra yuttuğunu fakat inek çok büyük olduğu için yılanın karnının ikiye yarılıp ölmesine yol açtığını söyledi.
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Köylüler ise yılanın aşırı derecede aç olduğu için ineği yuttuğunu, yılanın çok iyi bir sindirim sistemine sahip olduğunu fakat ineğin karnında şişmesi sebebiyle yılanın ölümüne sebep olduğunu söyledi.
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